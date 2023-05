Ispezione dei carabinieri alla Shalom, la comunità degli orrori dell’inchiesta di Fanpage.it I carabinieri Nas di Brescia insieme all’Agenzia di tutela della salute sta effettuando un’ispezione amministrativa nella comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio, al centro di un’inchiesta di Fanpage.it che ha raccolto i racconti di oltre cinquanta testimoni che hanno denunciato un clima di violenze fisiche, psicologiche, verbali e di punizioni.

I carabinieri del nucleo anti-sofisticazioni di Brescia insieme all'Agenzia di tutela della salute sta effettuando un'ispezione amministrativa nella comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio, fondata nel 1986 da Suor Rosalina Ravasio.

La comunità è al centro di un'inchiesta di Fanpage.it che ha, infatti, raccolto i racconti di oltre cinquanta testimoni che hanno denunciato un clima di violenze fisiche, psicologiche, verbali e di punizioni che avverrebbero all'interno della struttura.

L'ispezione dei Nas e di Ats

Nella giornata di oggi, venerdì 5 maggio, Fanpage.it ha appreso che i carabinieri e gli ispettori di Ats sono in comunità dalle 9 del mattino. I militari e i tecnici starebbero analizzando in queste ore diversi atti amministrativi al fine di effettuare riscontri sulla correttezza di questi documenti.

L'esposto presentato in Procura a Brescia

Subito dopo la pubblicazione della prima puntata dell'inchiesta di Fanpage.it, era emerso che la Procura di Brescia avesse già ricevuto un esposto da parte di un avvocato che assiste un ex ospite della struttura e che avrebbe denunciato i maltrattamenti che il suo cliente avrebbe subito all'interno della comunità.

Gli inquirenti avrebbero così deciso di aprire un fascicolo, di cui è titolare il pubblico ministero Jacopo Berardi. Il fascicolo per maltrettamenti, al momento, sarebbe contro ignoti: non risulterebbero per ora persone iscritte al registro degli indagati. Come è già noto, la struttura è già stata al centro di un procedimento giudiziario iniziato nel 2013. Il processo, tra primo e secondo grado, si è poi chiuso con l'assoluzione di tutti gli imputati.