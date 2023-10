Investita una ragazzina di 13 anni a Monza: ambulanze sul posto in codice rosso Una ragazzina di 13 anni è stata investita in via Mentana a Monza: sul posto sono sopraggiunte ambulanza e automatica in codice rosso. Al momento è ricoverato all’ospedale San Gerardo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Intorno alle 19,30 di oggi, sabato 7 ottobre, una ragazzina di 13 anni è stata investita da un'auto in via Mentana a Monza. Inizialmente le sue condizioni sono apparse molto gravi e infatti alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, sono immediatamente state inviate sul luogo dell'incidente un'ambulanza e un0'automedica in codice rosso.

Fortunatamente, una volta arrivati sul posto, i sanitari si sono accorti in poco tempo che le condizioni della tredicenne non erano così gravi e quindi hanno declassato il codice da rosso a giallo. La giovane è comunque stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Gerardo per ricevere tutte le cure di cui necessità. Tuttavia non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, in via Mentana, sono sopraggiunte anche le volanti della Polizia di Stato e gli agenti della questura stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, che non risulta ancora chiara. I poliziotti stanno interrogando i testimoni e probabilmente acquisiranno anche le registrazioni di eventuali telecamere.

Articolo in aggiornamento