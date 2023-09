Ragazza di 13 anni viene investita davanti a scuola: trasportata in ospedale in codice giallo Una ragazzina di 13 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo perché travolta da un’auto mentre si trovava in via Padova a Milano: era appena uscita da scuola e stava attraversando la strada.

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di oggi 13 settembre una ragazzina di 13 anni è stata travolta da un'auto mentre si trovava in via Padova a Milano: è stata soccorsa in codice rosso, ma è arrivata in ospedale in codice giallo per alcuni traumi a una gamba. Non è in pericolo di vita.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la ragazzina era nei pressi di un attraversamento pedonale. Era appena uscita da scuola e stava tornando a casa quando all'altezza del civico 69 è stata investita. Sul posto si sono subito precipitati gli agenti della polizia locale di Milano e i sanitari del 118 in codice rosso: all'inizio le condizioni della giovane erano parse gravi ma fortunatamente non ha riportato ferite profonde, alcuni traumi a una gamba. La giovane è stata trasportata in codice giallo in ospedale per le medicazioni e tutti gli accertamenti del caso. Ora sta agli agenti capire nel dettaglio quanto accaduto: il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi ed è stato lui a chiamare il 112.