Investita in pieno centro, 15enne ricoverata d’urgenza Una ragazzina di 15 anni è stata investita ieri in pieno centro a Novate Milanese.

Immagine di repertorio

Una ragazzina di 15 anni è stata investita nel pomeriggio di ieri, domenica 28 agosto, in pieno centro a Novate Milanese. La giovane si trovava nei pressi della rotatoria tra via Matteotti, via Repubblica e via Cavour quando è stata colpita da un veicolo. Celere l'allarme al 118 regionale che ha inviato sul posto i soccorritori, arrivati insieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho che hanno preso in carico le indagini.

Investita in pieno centro paese, ricoverata in ospedale

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo pochi minuti prima delle 19 di ieri. Usciti con il livello massimo di allerta, il codice rosso, gli operatori sanitari si sono precipitati all'incrocio delle vie centrali del paese per soccorrere la 15enne, trovata fortunatamente con ferite meno gravi di quanto si temesse. Stabilizzata sul posto, la ragazzina è stata accompagnata da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove è stata ricoverata in codice giallo. I medici della struttura si sono presi cura di lei effettuando tutti gli accertamenti del caso.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Rho

Sul posto sono rimasti i carabinieri di Rho che hanno avviato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Per farlo, si avvarranno di eventuali immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona e delle testimonianze dei presenti che hanno allertato il 118. Fortunatamente la giovane sta meglio del previsto e potrebbe essere dimessa presto dal nosocomio.