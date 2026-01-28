Investita da un tram in centro a Milano, grave una 53enne: ferita alle gambe

Una donna di 53 anni è stata investita da un tram in corso di Porta Vigentina, nel pieno centro di Milano. La 53enne è stata trasportata all’ospedale San Carlo con diversi traumi alle gambe.

Immagine di repertorio

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio, una donna di 53 anni è stata investita da un tram in corso di Porta Vigentina, nel pieno centro di Milano. Stando a quanto riportato, la 53enne è stata trasportata in ospedale, ferita gravemente alle gambe.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 20:00 di questa sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 19:36 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la 53enne sarebbe stata investita dal tram all'altezza del civico 35 di corso di Porta Vigentina. Nell'incidente sarebbe coinvolto anche un uomo di 54 anni. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare la donna all'ospedale San Carlo in codice giallo per essere sottoposta ad alcuni accertamenti, avendo riportato diversi traumi agli arti inferiori in seguito all'incidente.

Al momento, la polizia locale che è intervenuta starebbe finendo di svolgere gli ultimi rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, accertare le cause dell'incidente e così accertare tutte le responsabilità del caso.