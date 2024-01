Investe un ciclista e scappa, rintracciato l’automobilista: “Pensavo di aver colpito il guardrail” È stato rintracciato l’automobilista che il 7 gennaio ha investito un ciclista tra Lonato del Garda e Castiglione. Alla polizia l’uomo ha detto di non essersi accorto di aver colpito qualcuno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un automobilista mantovano la sera del 7 gennaio scorso ha travolto un ciclista lungo la strada provinciale 567 tra Lonato del Garda e Castiglione. Invece di fermarsi a prestare soccorso al ferito, l'uomo si è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce. Grazie ai resti della vettura danneggiata rimasti sull'asfalto, la polizia stradale di Desenzano del Garda è riuscita in pochi giorni a risalire al veicolo coinvolto nell'incidente e al suo proprietario. Davanti agli agenti avrebbe dichiarato di non essersi accorto di aver investito qualcuno, ma solo di aver urtato il guardrail.

L'incidente lungo la strada provinciale

L'incidente era avvenuto nella serata del 7 gennaio. Il ciclista investito dall'auto è stato poi ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni a causa delle diverse fratture riportate, mentre l'automobilista era fuggito senza chiamare i soccorsi.

Durante i rilievi, però, la polizia stradale ha trovato sul luogo dell'incidente uno specchietto retrovisore e un copriruota. Esaminando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, la polizia di Desenzano insieme ai colleghi della locale di Castiglione delle Stiviere sono riusciti a risalire all'auto coinvolta.

La versione dell'automobilista

Il proprietario, una volta rintracciato e messo dinnanzi all'evidenza dei fatti, ha raccontato di aver percorso quella strada nell'ora in cui è avvenuto l'incidente, ma di non essersi accorto di aver investito qualcuno. L'urto, avrebbe detto, sarebbe stato solo contro il guardrail.

L'uomo è stato poi denunciato per la fuga a seguito di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso alle persone ferite. Dopodiché gli è stata ritirata e sospesa la patente di guida e l'auto è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.