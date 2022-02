Interventi posticipati per i non vaccinati al Galeazzi diretto da Pregliasco: Pm chiede l’archiviazione La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta relativa alla sospensione degli interventi non urgenti per i non vaccinati e i fragili all’Istituto Galeazzi. Il direttore sanitario, Fabrizio Pregliasco, ha espresso grande soddisfazione per la notizia.

A cura di Ilaria Quattrone

Il virologo Fabrizio Pregliasco

Il professore Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, ha espresso grande soddisfazione per la notizia relativa alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sull'interruzione degli interventi per coloro che non erano vaccinati. All'agenzia di stampa Ansa, il virologo ha voluto ringraziare il sostituto procuratore Tiziana Siciliano affermando che la dottoressa abbia svolto l'incarico con "grande correttezza e tempestività".

Gli esposti presentati da alcuni pazienti

L'indagine era stata avviata dalla Procura di Milano dopo che erano stati presentati alcuni esposti dai pazienti. Sulla richiesta di archiviazione deciderà il giudice per le indagini preliminari. L'inchiesta faceva riferimento a una circolare dell'ospedale dove veniva indicato che sarebbero stati posticipati gli interventi non urgenti per i pazienti che non erano provvisti del green pass rafforzato, quindi i non vaccinati, e per i pazienti fragili. La circolare, che è durata quindici giorni, non è stata più rinnovata.

L'ispezione di Regione Lombardia all'ospedale

Sulla questione anche Regione Lombardia aveva deciso di avviare un'ispezione interna all'ospedale. Il professore, diventato in questi due anni un volto noto della televisione, era stato anche sentito nei giorni scorsi in Procura. All'Ansa ha detto che, come direttore sanitario, ha l'obiettivo di garantire la massima sicurezza. Non solo, il suo compito è quello di garantire l'operatività dell'ospedale "in una situazione di emergenza, che sembra oggi essere in miglioramento e che non ci consente di abbassare la guardia".