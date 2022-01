Interventi rinviati per i non vaccinati, il Galeazzi annulla la circolare: “Prima eravamo in emergenza” È tornato tutto alla normalità all’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove qualche settimana fa (per un totale di 15 giorni) erano stati sospesi gli interventi non urgenti per pazienti fragili e pazienti sprovvisti di super green pass.

È tornato tutto alla normalità all'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove qualche settimana fa (per un totale di 15 giorni) erano stati sospesi gli interventi non urgenti per pazienti fragili e pazienti sprovvisti di super green pass, e dunque non vaccinati contro il Covid-19. La notizia aveva scatenato diverse polemiche inducendo Regione Lombardia ad inviare ispettori per verificare l'accaduto.

Al Galeazzi si torna ad operare anche i non vaccinati

Ora, come confermato dallo stesso direttore sanitario dell'ospedale, il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha parlato all'Ansa, tale circolare "non è stata rinnovata". Pregliasco ha spiegato che "quella circolare che aveva una vita di 15 giorni non è stata più rinnovata a partire dalla scorsa settimana". Il virologo ha sottolineato che il provvedimento era stato preso "in una situazione di emergenza, che ora è rientrata". L'ispezione di Regione Lombardia, come confermato nuovamente da Pregliasco, è ancora in corso e il virologo si è detto totalmente collaborativo, insieme all'intera struttura, "con gli ispettori, fornendo loro tutta la documentazione necessaria". Nei giorni scorsi, a causa della decisione di non operare le non urgenze di chi non era vaccinato, Pregliasco aveva ricevuto diverse minacce, specialmente nei gruppi Telegram fondati e vissuti dai no vax. Il virologo ha annunciato di star "raccogliendo materiale, ai fini di presentare prossimamente una nuova denuncia. Già nelle scorse settimane avevo presentato una denuncia per episodi simili alla Digos di Milano". Non è la prima volta, infatti, che Pregliasco rimane vittima di insulti, offese e minacce da parte di coloro i quali sono contrari alla vaccinazione e alla certificazione verde.