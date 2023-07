Interrogata per tre ore la ragazza che ha denunciato Leonardo La Russa: conferma la violenza sessuale I pubblici ministeri di Milano e i poliziotti della Squadra Mobile hanno interrogato per tre ore la ragazza che ha accusato Leonardo Apache La Russa di violenza sessuale.

A cura di Giorgia Venturini

La ragazza di 22 anni che ha accusato di violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, il 21enne figlio del presidente del Senato, è stata ascoltata per tre ore dai pubblici ministeri di Milano e i poliziotti della Squadra Mobile. La giovane ha confermato quanto già raccontato nei giorni scorsi.

I fatti lo scorso maggio

La notte tra il 18 e il 19 maggio scorso la 22enne è stata accompagnata a casa di Leonardo La Russa dopo una serata in discoteca. La giovane ha raccontato di non ricordare nulla: ha realizzato solo la mattina del 19 maggio quando si è svegliata nel letto del figlio di La Russa di 21 anni. Secondo la testimonianza della ragazza sarebbe stato il 21enne a spiegarle che la notte aveva avuto un rapporto con lui e con un suo amico dj. Tutti gli accertamenti sono ora al vaglio dei magistrati.

La versione dell'amica della vittima

Sarebbe stata sentita dagli inquirenti e dagli investigatori anche l'amica che andò nel locale con la 22enne quella sera. La stessa amica con la quale la mattina dopo la vittima racconta quello che è accaduto. Nello scambio di messaggi si legge che l'amica le abbia chiede: "Pensi ti abbia stuprata?". E lei risponde: "Non mi ricordo nulla". È l'amica la mattina a spiegarle quanto accaduto la sera in discoteca e a precisarle che "fino a prima che lui ti offrisse il drink tu eri stata normale (…). Avevamo fatto delle strisce anche lì all’Apophis, ma non è quello che ti ha fatto diventare strana… Lo continuavi a baciare… Dicevi cose assurde". Le "strisce" di cui parla la giovane potrebbero essere di cocaina: ora i magistrati stanno capendo se la giovane ha assunto altro e quanta droga girava quella sera in discoteca.

A coordinare le indagini sono l'aggiunto Letizia Mannella e il pubblico ministero Rosaria Stagnaro: gli inquirenti sentiranno anche altre persone come altre conoscenti della vittima presenti anche loro in discoteca la sera della violenza.