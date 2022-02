Inter-Milan è anche il derby della solidarietà: iniziativa dei tifosi rossoneri per i senzatetto Iniziativa di solidarietà dei tifosi del Milan. Poco prima dell’inizio del derby, i supporter della Curva Sud si ritroveranno sotto lo stadio di San Siro per donare coperte e generi di prima necessità ai City angels di Milano, impegnati nell’assistenza ai senza fissa dimora.

A cura di Francesco Loiacono

La coreografia prima del derby di andata (LaPresse)

Sarà un derby di altissima classifica, tra la prima e la seconda (a pari punti col Napoli) della Serie A. Ma Inter-Milan, in programma alle 18 di domani, sabato 5 febbraio allo stadio Meazza di San Siro, sarà anche il "derby della solidarietà". I tifosi della squadra rossonera infatti hanno organizzato un'iniziativa di beneficenza assieme ai City angels, l'associazione no profit fondata da Mario Furlan che, tra le varie attività, si occupa di assistere i senza fissa dimora. E così poche ore prima del calcio di inizio del derby, alle 14, presso il Gate 14 dello stadio di San Siro i supporter della Curva Sud, con le mascherine e distanziati per via del Covid, si ritroveranno per consegnare ai City angels diversi prodotti e generi di prima necessità che hanno raccolto nell'ultimo periodo.

Cibo, acqua, prodotti per l'igiene, ma anche coperte, vestiti e sacchi a pelo saranno donati ai volontari col "basco blu", che procederanno poi a consegnarli ai senzatetto milanesi. "Sono grato alla Curva Sud per questa sua bell’iniziativa di solidarietà verso i senzatetto della città di Milano", ha detto Mario Furlan in una nota. "Abbiamo trascorso e stiamo vivendo tuttora una stagione molto fredda e difficile: ogni aiuto, anche il più piccolo, può risultare fondamentale". All'evento parteciperanno anche i comici e attori Stefano Chiodaroli e Germano Lanzoni, il "milanese imbruttito" che è anche speaker del Milan durante i match casalinghi. Oltre alla donazione di coperte e generi di prima necessità, all'iniziativa sarà anche organizzata una partitella tra bambini, tutti piccoli tifosi rossoneri. Il gol più bello, in ogni caso e indipendentemente da quale sarà il risultato del derby, resta comunque "quello a supporto dei più bisognosi", come ha sottolineato il fondatore dei City angels.