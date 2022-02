Derby Inter-Milan: Sei denunce e sei Daspo ai tifosi, due hanno invaso il campo Dopo il derby Inter-Milan di ieri pomeriggio, sono stati emessi sei daspo e sei denunce nei confronti di altrettanti tifosi di entrambe le squadre.

Sono stati emessi sei daspo e sei denunce nei confronti di altrettanti tifosi di Milan e Inter dopo il derby che si è giocato ieri allo stadio San Siro. Il Questore del capoluogo meneghino, Giuseppe Petronzi, li ha emessi nel pomeriggio di ieri, sabato 5 febbraio. I provvedimenti avranno una durata di cinque anni: le forze dell'ordine poste sia all'interno che all'esterno dello stadio Meazza hanno permesso di identificare e denunciare i tifosi.

I tifosi che hanno cercato di aggredire gli avversari interisti

In particolare due supporters del Milan, un ragazzo di 21 anni di Milano e un uomo di 47 anni della provincia di Monza e Brianza per festeggiare la vittoria della loro squadra hanno invaso il campo di gioco. Entrambi sono stati denunciati. Altri due tifosi rossoneri, uno di 25 anni e un altro di cinquant'anni di Milano, sono stati denunciati con l'accusa di essersi introdotti nel secondo settore blu per aggredire i tifosi interisti. Il movente sarebbe che alcuni supporter del settore interista avrebbero preso due bandiere del Milan.

Tifoso 37enne aggredisce uno steward

Uno dei tifosi interisti che avrebbe preso la bandiera, un ragazzo di 21 anni originario della provincia di Lodi, è stato denunciato: per lui l'accusa è di furto aggravato. Infine, nella lista di tifosi che sono stati denunciati, c'è anche un uomo di 37 anni: il tifoso rossonero, originario anche lui del capoluogo meneghino, è stato denunciato per violenza e resistenza a incaricato di pubblico ufficio: secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, avrebbe reagito con violenza nei confronti di uno steward.