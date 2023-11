Ingoia 74 ovuli di cocaina: fermato un uomo al confine con la Svizzera Un uomo è stato fermato e arrestato al confine con la Svizzera dopo che sono stati trovati 25 ovuli di cocaina nel suo bagaglio – che aveva ingoiato ed espulso durante il tragitto – e 49 nella sua pancia.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato arrestato dopo che, durante un controllo della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso, è stato trovato con diversi ovuli di cocaina nel bagaglio. È stato poi scoperto che ne aveva ingoiati ben 74: di questi 25 erano stati già espulsi e conservati in valigia e 49 erano ancora in pancia. In totale sono stati sequestrati oltre ottocento grammi di droga.

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, l'uomo è stato fermato al valico autostradale di Brogeda che si trova al confine tra l'Italia e la Svizzera. L'arrestato era a bordo di un'autobus che arrivava da Amsterdam ed era diretto a Milano. Durante i controlli, i militari hanno notato che era particolarmente agitato. Hanno così deciso di controllare il suo bagaglio.

Grazie all'utilizzo dell'unità cinofila antidroga Caymon, è stato possibile scoprire che all'interno della valigia aveva 25 ovuli che l'uomo aveva già espulso durante il tragitto. Le Fiamme Gialle, per capire se ne avesse ancora in corpo, hanno così deciso di portarlo all'ospedale Sant'Anna per essere sottoposto ad alcuni esami radiologici. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che in corpo aveva altri 49 ovuli.

In totale per gran parte del viaggio, ha avuto ben 821,44 grammi di cocaina nell'organismo. La sostanza è stata poi sequestrata. L'uomo, terminati gli esami, è stato arrestato e portato nella Casa Circondariale di Como-Bassone.