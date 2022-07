“Indossate le mascherine, noi conducenti rischiamo molto”, l’appello dell’autista di autobus Sempre meno persone indossano la mascherina sui mezzi pubblici, nonostante lo preveda la legge. L’appello di un autista di autobus: “Fatelo anche per rispetto nei nostri confronti”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nonostante l'aumento dei contagi e la variante Omicron 5 che continua a imperversare, ormai i cittadini che indossano la mascherina sono sempre meno, anche nei luoghi chiusi. Complice il caldo torrido di questi giorni, molte persone disertano anche l'obbligo di indossarla sui mezzi pubblici di trasporto.

A loro si è rivolto in un accorato appello il conducente di un autobus di Monza: "Fatelo, non solo perché lo prevede la legge, ma anche in segno di rispetto verso voi stessi, e verso gli altri. Per chi ogni giorno usa l'autobus per andare al lavoro, ma anche per noi conducenti che su quel mezzo lavoriamo".

L'appello del conducente di autobus

È Salvatore Russo, conducente di autobus di linea a Monza e già consigliere comunale, a rivolgersi ai suoi cittadini per chiedere loro di indossare la mascherina sui mezzi pubblici, nonostante il caldo e l'afa che in questi giorni sta tenendo in scacco la Lombardia.

"Ormai per molti passeggeri la mascherina è diventata un optional, anche se obbligatoria. Ogni giorno è una battaglia, con relativa perdita di tempo e spesso insulti che dobbiamo subire. Non tutti indossano la mascherina, quasi la pandemia fosse ormai finita", spiega Russo.

Sui mezzi pubblici, però, ci sono molte persone e il rischio di contagio è molto elevato, anche per chi è lì a lavorare, come gli autisti e i controllori. Per questo Salvatore Russo ha rivolto il suo accorato appello da persona del settore.

Aumentano i contagi

Intanto continuano ad aumentare i contagi da Covid in Lombardia. Nella giornata del 19 luglio sono risultate positive altre 18.180 persone (a fronte di 80.565 tamponi effettuati), rispetto alle 3.262 (con 14.924 tamponi effettuati) del giorno precedente. Ieri sono aumentati anche i decessi: 28 vittime contro le 12 del 18 luglio.