Incidente tra uno scooter e un autobus a Milano: morto un uomo Incidente mortale nella serata di ieri a Milano. Un uomo in sella al suo scooter si è scontrato contro un autobus in via Vincenzo da Seregno. Per l’uomo, un 41enne, non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un uomo di 41 anni è morto nella serata di ieri, sabato 9 aprile, a Milano. La vittima era in sella al suo scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato contro un autobus di una compagnia di trasporti privata. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 20 in via Vincenzo da Seregno, a Bruzzano, nelle vicinanze dello svincolo con viale Rubicone. Sul posto il 118 ha subito inviato gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. All'arrivo dei soccorritori, tuttavia, per il 41enne non c'era ormai più nulla da fare: l'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo nell'impatto contro il mezzo pesante.

Gli agenti della polizia locale di Milano sono intervenuti per i rilievi del caso: spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del pullman. Stando a quanto emerso finora, sembra che l'incrocio in cui è avvenuto l'incidente mortale fosse regolato da un semaforo. È dunque probabile che uno dei due conducenti non abbia rispettato il segnale rosso.

Poche ore dopo un altro grave incidente sulla Tangenziale Est

Quello in via Vincenzo da Seregno non è stato il solo grave incidente avvenuto tra ieri sera e ieri notte a Milano: poche ore dopo, da poco trascorsa la mezzanotte, un'infermiera 43enne è stata infatti travolta sulla Tangenziale Est del capoluogo lombardo. La donna si era fermata a soccorrere un motociclista coinvolto in un altro incidente quando è stata investita da un'auto, la cui conducente non si è accorta dei veicoli fermi. L'infermiera 43enne è ricoverata in condizioni gravissime.