Incidente tra tre auto a Bernareggio: due fanno un frontale, l’altra esce di strada

Un incidente tra tre è andato in scena questa mattina a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, lungo la strada provinciale 177. Due auto si sono scontrate frontalmente, la terza è finita fuori strada. In totale, sono state due le persone ferite che fortunatamente hanno patito conseguenze meno gravi di quanto messo in conto dai soccorritori.

Incidente tra tre auto a Bernareggio, due le persone ferite

Tutto è successo pochi minuti dopo le 10 quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Il 118 regionale ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Con gli operatori sanitari, sono arrivati anche i vigili del fuoco da Monza e Lissone e i carabinieri. Secondo quanto comunicato da fonti sanitarie, il numero dei feriti ammonta a due, dei quali nessuno è stato trovato in gravi condizioni. Si tratta di un uomo di 49 anni e di una donna di 63 che, dopo una prima medicazione ricevuta in loco, sono stati accompagnati in codice giallo ai pronto soccorso degli ospedali San Raffaele di Milano e San Gerardo di Monza.

La dinamica del sinistro su cui indagano i carabinieri

I carabinieri si stanno occupando dell'incidente. Avviati gli accertamenti del caso, stanno raccogliendo eventuali testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare le responsabilità del sinistro. Presumibilmente, a seguito del frontale tra le prime due auto, la terza, per evitare l'impatto con i veicoli incidentati, potrebbe aver sterzato finendo fuori dalla carreggiata. Fondamentali saranno anche le versioni dei due feriti.