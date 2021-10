Incidente tra due auto e uno scooter a San Pellegrino: 4 feriti, grave un 14enne Incidente nella notte tra due auto e uno scooter a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo. Quattro i feriti, tra loro anche un ragazzino di 14 anni ricoverato in gravi condizioni. Le due auto si sarebbero tamponate tra loro e una delle vetture ha poi invaso la corsia opposta, schiantandosi contro lo scooter guidato dal ragazzino.

A cura di Francesco Loiacono

Quattro feriti, tra cui un ragazzino di 14 anni in gravi condizioni. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri notte, sabato 30 ottobre, a San Pellegrino Terme. Stando a quanto ricostruito finora due auto si sono tamponate tra loro in via Bernardo Tasso attorno alle 23. Una vettura si è ribaltata mentre l'altra, sulla quale viaggiavano tre persone tra i 24 e i 47 anni d'età, dopo l'urto ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento transitava uno scooter guidato da un ragazzo di 14 anni, che non è riuscito a evitare l'impatto. Lo scontro tra il motorino dell'adolescente e l'auto è stato molto violento e ha fatto finire il ragazzino sull'asfalto.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha mobilitato diversi mezzi di soccorso: sul luogo dell'incidente sono infatti intervenute ben cinque ambulanze e due automediche. L'Areu ha richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che però non ha potuto raggiungere il luogo dello schianto a causa del maltempo. Tra i feriti, il più grave è subito apparso il ragazzino, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli altri feriti sono stati soccorsi con codici verdi e gialli e trasportati al Papa Giovanni XXIII e in altri ospedali della zona.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente né soprattutto le cause che lo hanno determinato. Non si sa se un ruolo fondamentale lo abbia giocato il maltempo di ieri sera. Sul posto, per effettuare i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Zogno, a cui spettano le indagini sull'episodio.