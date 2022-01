Incidente tra auto e pullman a Rezzato: le vittime sono cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni Sono quattro ragazzi e una ragazza, tutti giovanissimi, le cinque vittime del tragico schianto tra un’auto e un pullman ieri sera a Rezzato, nel Bresciano. Avevano tra i 17 e i 22 anni: ferito in modo lieve il conducente del bus.

A cura di Francesco Loiacono

Sono cinque ragazzi, tutti giovanissimi, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Rezzato, poco distante da Brescia. Avevano tra i 17 e i 22 anni e si trovavano su un'auto, una Volkswagen Polo, che per cause da accertare si è scontrata contro un pullman sulla strada provinciale Sp45. Il conducente del bus, un uomo di 58 anni, è l'unico uscito vivo dallo scontro, violentissimo, tra i due mezzi. L'uomo, che successivamente è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia, ha riferito di essersi trovato di fronte all'improvviso la vettura e di non essere riuscito a evitare l'impatto.

Chi erano le vittime

Tra le lamiere e sull'asfalto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi senza vita dei cinque giovani occupanti della vettura: la 17enne Irene Sala, i ventenni Dennis Guerra, El Harram Imad e Natiq Imad e il 22enne Natiq Salà. Erano tutti originari di diversi paesi della Valsabbia e sono morti sul colpo.

È stata una scena apocalittica quella che si è presentata ai soccorritori: l'auto su cui viaggiavano i giovani era ridotta a un ammasso di ferraglia, con detriti ovunque sull'asfalto. Strazianti anche le scene di alcuni dei parenti delle giovani vittime che, dopo la notizia dell'incidente, si sono precipitati sul luogo dell'impatto ma non hanno potuto fare altro che piangere i loro cari, strappati alla vita troppo presto in un ennesimo sabato sera maledetto sulle strade lombarde.

Non si conosce ancora, al momento, l'esatta dinamica dell'incidente: sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco di Brescia, sono intervenuti agenti della polizia locale e stradale oltre ai carabinieri.