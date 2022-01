Tragico incidente a Rezzato, auto contro pullman: cinque morti, tra loro anche giovanissimi Gravissimo incidente stradale nella notte a Rezzato, in provincia di Brescia. Un’auto e un pullman si sono scontrati tra loro per cause da accertare: cinque le vittime, tra cui due ragazzi ventenni.

A cura di Francesco Loiacono

Articolo in aggiornamento

Terribile incidente stradale nella serata di sabato 22 gennaio a Rezzato, in provincia di Brescia. I vigili del fuoco, il cui intervento è ancora in corso, riferiscono di almeno cinque vittime accertate nello scontro che ha coinvolto un'auto e un pullman. I due mezzi si sono scontrati tra loro per cause da accertare sulla strada provinciale Sp45 bis, tra la Tangenziale sud di Brescia e il tratto che porta a Desenzano del Garda.

Sul posto tre ambulanze e due automediche, vigili del fuoco e forze dell'ordine

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 22.30. Sul posto sono intervenute tra ambulanze e due automediche, inviate in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco di Brescia, ai carabinieri e alla polizia stradale. Le persone coinvolte, secondo quanto riporta il 118, sono almeno sei, di età compresa tra i 17 e i 58 anni. Tra le cinque vittime accertate ci sono anche due ragazzi di 20 e 22 anni. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli: le operazioni di soccorso stanno proseguendo. Spetterà alle forze dell'ordine intervenute ricostruire, attraverso i rilievi e gli accertamenti del caso, l'esatta dinamica del tragico incidente che ha lasciato cinque morti sull'asfalto, nella speranza che il bilancio della serata non si aggravi ulteriormente.