Incidente sull’autostrada A8, chiuso il tratto tra Busto e Lainate: camion fa un “salto” di carreggiata Nella giornata di oggi, venerdì 10 novembre, si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A8: a scontrarsi un camion e due automobili. Ci sono quattro feriti. È stato chiuso il tratto tra Lainate e Busto Arsizio. Ci sono code chilometriche.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 10 novembre, si è verificato un incidente sull’autostrada A8 Milano-Varese. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stato chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Lainate. A lasciare il traffico in tilt è stato uno scontro tra un camion e due automobili: sembrerebbe che il tir abbia compiuto un salto di carreggiate. Ci sarebbero almeno quattro feriti.

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, il mezzo pesante avrebbe compiuto un salto di carreggiata. A rimanere feriti sono tre uomini di 23, 41 e 62 anni. Ha riportato alcuni traumi anche una donna di 57 anni. Nessuno di loro è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 per fornire tutte le cure del coso. Presenti anche le forze dell'ordine che stanno svolgendo i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.

Le lunghe code sono dovute anche ad altri due incidenti avvenuti in direzione Milano. Questo, insieme allo sciopero dei mezzi di trasporto, sta rendendo complessa la mobilità nel capoluogo meneghino. Oggi, infatti, è stato indetto uno sciopero dei mezzi di trasporto che durerà dalle 8.45 e fino alle 15 per poi riprendere dalle 18 e fino a fine servizio. La metro M5 è stata chiusa.