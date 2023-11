Chi era Sara Basilico, la 22enne morta nell’incidente sulla A8: si sarebbe laureata a gennaio La 22enne di Vanzago (Milano) coinvolta venerdì 27 ottobre in un grave incidente sull’autostrada A8, è morta dopo 4 giorni di coma. Insegnava italiano agli stranieri: “La ricorderemo sempre per la sua allegria, gentilezza e generosità”

È morta dopo quattro giorni di coma Sara Basilico, la 22enne di Vanzago (Milano) coinvolta venerdì 27 ottobre in un grave incidente sull’autostrada A8, nel tratto tra l’uscita Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione Varese.

La dinamica dell'incidente sulla A8

La ragazza era a bordo come passeggera di un’auto guidata da una 38enne. Nello scontro con un’altra vettura, guidata da una 39enne, la macchina si era ribaltata e, dopo un volo di qualche metro, era caduta su un fianco: la studentessa era stata così sbalzata fuori dall’abitacolo, scaraventata a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. Le altre due donne avevano invece riportato solamente lievi ferite, e sono uscite in autonomia dall'abitacolo.

La giovane, trasportata all'ospedale Niguarda in condizioni disperate, è deceduta nella serata di martedì 31 ottobre.

Chi era Sara Basilico

Sara Basilico, 22 anni, studiava all'università, e a gennaio si sarebbe laureata in Lingue straniere. Da oltre un anno collaborava con un'avvocata (la 38enne alla guida della vettura coinvolta nell'incidente), e da tempo insegnava italiano agli stranieri con l'Api (Associazione Poliziotti Italiani). "Era una ragazza molto dolce, gentile, disposta ad aiutare il prossimo", il ricordo degli amici. "È stata nostra giocatrice per alcuni anni, e la ricorderemo sempre per la sua allegria, gentilezza e generosità. Sara, ci mancherai", quello invece della società di pallavolo in cui la 22enne di Vanzago ha militato per anni, a Rho.