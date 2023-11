È morta dopo 4 giorni Sara Basilico, la 22enne sbalzata dall’auto dopo un incidente sulla A8 La 22enne sbalzata dall’auto dopo un incidente sulla A8 avvenuto lo scorso 27 ottobre è morta dopo 4 giorni di ricovero. La ragazza, che si chiamava Sara Basilico, viveva a Vanzago (Milano) ed era insieme a una 38enne.

Sara Basilico, la 22enne soccorsa in gravissime condizioni dopo l'incidente di venerdì scorso, 27 ottobre, sull'autostrada A8 è morta dopo quattro giorni di ricovero. La ragazza di Vanzago, nella Città Metropolitana di Milano, è deceduta nella giornata di martedì 31 ottobre all'ospedale Niguarda per le gravi ferite riportate dopo essere stata sbalzata per diversi metri fuori dall'abitacolo dell'auto nella quale stava viaggiando come passeggera.

La dinamica dell'incidente sull'autostrada A8

Secondo quanto ricostruito, Basilico si trovava in un'auto come passeggera insieme a una donna di 38 anni che era alla guida. Arrivate all'altezza del tratto tra l'uscita Fiera e la Barriera di Milano Nord sull'autostrada A8 che collega il capoluogo lombardo con Varese, le due ragazze si sono scontrate con una vettura guidata da una 39enne.

Nell'impatto, il mezzo nel quale viaggiava la 22enne come passeggera si è ribaltato, finendo con il cadere su un fianco e facendola sbalzare dall'abitacolo. I sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) arrivati sul posto hanno rinvenuto traumi multipli sul corpo della ragazza. Dopo averla rianimata, l'hanno trasportata al Niguarda in condizioni critiche.

Le condizioni delle altre due donne coinvolte nell'incidente

Basilico ha trascorso gli ultimi quattro giorni ricoverata in ospedale e in coma. Nella giornata del 31 ottobre, però, i medici hanno dovuto constatare il decesso della ragazza. Per quanto riguarda la 38enne che guidava l'auto dove si trovava la ragazza, le sue condizioni non sarebbero gravi.

La donna, infatti, ha riportato un trauma cranico e alcune ferite a un arto superiore. Tuttavia, dopo lo schianto è rimasta cosciente, al punto da uscire da sola dall'abitacolo della sua auto. La conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente, invece, è rimasta illesa.