Incidente sulla BreBeMi, 61enne sbanda e va a sbattere: è gravissimo Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 luglio, lungo l’autostrada BreBeMi. Un uomo di 61 anni è stato ricoverato in codice rosso con l’elisoccorso.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 luglio, lungo l'autostrada BreBeMi. Nei pressi del chilometro 36, all'altezza di Masano di Caravaggio, un'automobile è andata a sbattere violentemente provocando il ferimento del conducente, un uomo di 61 anni. Lo comunica l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che spiega come l'allarme sia scattato pochi minuti prima delle 17.

Incidente sulla BreBeMi, grave un uomo di 61 anni

Secondo quanto comunicato dall'Areu, sul posto sono state inviate tre ambulanze e l'elisoccorso arrivato da Sondrio in codice rosso. Dopo averlo medicato e stabilizzato in loco, il 61enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Lungo la BreBeMi sono arrivati poi anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia. I primi hanno gestito il traffico avviando i rilievi e cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo quanto filtrato finora, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, tanto che non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. I vigili del fuoco, invece, hanno messo in sicurezza l'area aiutando i soccorritori ad estrarre dall'auto il conducente per essere medicato quanto prima possibile.

Incidente sulla A4, si alza in volo l'elisoccorso

Nella mattinata di oggi un altro incidente si è verificato lungo la autostrada A4, tra Sirmione e Peschiera del Garda, provocando il ferimento di sei persone. Secondo le informazioni comunicate dalle forze dell'ordine intervenute, il sinistro, un tamponamento a catena, ha provocato lunghe code che hanno mandato in tilt il traffico. In totale, sono state cinque le auto coinvolte oltre a un furgone. Per soccorrere i feriti, è stato fatto alzare in volo l'elisoccorso da Verona.