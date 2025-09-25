Incidente sul lavoro nel Milanese, rimane schiacciato operaio di 62 anni: è morto Vito Sansanelli
Ha perso la vita durante il turno di lavoro, schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. Così è morto Vito Sansanelli, 62 anni, operaio residente a Motta Visconti e dipendente alla Ticino Lamiere SPA di Bubbiano, comune della cintura sud di Milano.
Secondo una primissima ricostruzione l'uomo è stato travolto da una pesantissima bobina di metallo. È stato immediatamente soccorso prima dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto si sono quindi subito recati tre mezzi del Comando di via Messina e il personale sanitario del 118 che, nonostante gli sforzi e i disperati tentativi di rianimazione, non è purtroppo riuscito a salvare la vita all'operaio, morto praticamente sul colpo.
Insieme a loro si sono immediatamente presentati anche i carabinieri della stazione di Motta Visconti e i tecnici della ATS (Agenzia di Tutela della Salute) locale: a loro spetterà il compito di stabilire le dinamiche dell'incidente che han portato alla morte dell'operaio 62enne, ancora tutte da accertare, e se all'interno dell'azienda siano state davvero rispettate tutte le misure di sicurezza obbligatorie per legge.