Incidente sul lavoro nel Milanese, rimane schiacciato operaio di 62 anni: è morto Vito Sansanelli

È morto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio Vito Sansanelli, 62 anni, operaio della Ticino Lamiere SPA a Bubbiano (Milano). Sul posto carabinieri e ATS per la verifica delle misure di sicurezza adottate all’interno dell’azienda.

Ha perso la vita durante il turno di lavoro, schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. Così è morto Vito Sansanelli, 62 anni, operaio residente a Motta Visconti e dipendente alla Ticino Lamiere SPA di Bubbiano, comune della cintura sud di Milano.

Secondo una primissima ricostruzione l'uomo è stato travolto da una pesantissima bobina di metallo. È stato immediatamente soccorso prima dai suoi colleghi e pochi minuti dopo dai vigili del fuoco, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto si sono quindi subito recati tre mezzi del Comando di via Messina e il personale sanitario del 118 che, nonostante gli sforzi e i disperati tentativi di rianimazione, non è purtroppo riuscito a salvare la vita all'operaio, morto praticamente sul colpo.

Insieme a loro si sono immediatamente presentati anche i carabinieri della stazione di Motta Visconti e i tecnici della ATS (Agenzia di Tutela della Salute) locale: a loro spetterà il compito di stabilire le dinamiche dell'incidente che han portato alla morte dell'operaio 62enne, ancora tutte da accertare, e se all'interno dell'azienda siano state davvero rispettate tutte le misure di sicurezza obbligatorie per legge.