Incidente sul lavoro a Tremosine: agricoltore muore schiacciato dal suo trattore Un agricoltore di 62 anni si è ribaltato con il suo trattore ed è morto schiacciato dal suo stesso mezzo: è successo in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ancora un terribile incidente sul lavoro in Lombardia e precisamente in provincia di Brescia. Nella giornata di oggi, giovedì 2 febbraio, un uomo è morto mentre stava lavorando. Si tratterebbe di un 62enne. Sul posto, oltre ai medici e ai paramedici del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

Sulla base delle prime informazioni circolate, l'incidente sarebbe avvenuto a Tremosine, un comune di appena duemila abitanti. Il 62enne, di cui non sono state diffuse le generalità, sarebbe titolare di un'azienda agricola. Oggi stava percorrendo a bordo del suo trattore via della Pertica. A un certo punto, probabilmente mentre stava facendo una manovra sul ciglio della strada, si è ribaltato.

Il trattore sarebbe scivolato in un dirupo

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, il mezzo sarebbe finito in un dirupo. L'agricoltore avrebbe provato a riportarlo in assetto, ma avrebbe peggiorato la situazione. Il 62enne sarebbe infatti rimasto schiacciato dal suo stesso mezzo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ma purtroppo non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

Leggi anche Incidente tra un camion e uno scooter: muore motociclista di 35 anni

L'uomo infatti sarebbe, stando alle prime informazioni, morto sul colpo. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno svolto, come di consueto, i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso. Purtroppo ancora un'altra persona è morto mentre stava svolgendo il proprio lavoro.