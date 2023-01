Operaio rimasto schiacciato durante un lavoro in azienda: è grave Un uomo di 69 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nella mattinata di oggi sabato 7 gennaio: è rimasto schiacciato in un macchinario in un’azienda a Mapello, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in gravi condizioni un uomo di 69 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nella mattinata di oggi sabato 7 gennaio. Tutto è avvenuto in un'azienda di Mapello, in provincia di Bergamo: l'operaio era impegnato nella lavorazione della carne, di cui si occupa la ditta di via Natta, quando sarebbe rimasto schiacciato in un macchinario.

Il trasporto d'urgenza in ospedale

Subito è scattato l'allarme dei colleghi che hanno chiamato i soccorsi: i sanitari – come riporta l'Eco di Bergamo – dopo averlo stabilizzato sul posto l'hanno portato con la massima urgenza in ospedale dove si trova ancora ricoverato. Non sono chiare le sue condizioni di salute. Intanto i tecnici dell'Ats di Bergamo e i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso.