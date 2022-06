Incidente sul lavoro a Cesano Maderno: due uomini ustionati, uno è gravissimo Due uomini sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati ustionati da una sostanza chimica mentre erano al lavoro nella notta in un’azienda di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente sul lavoro nella notte a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Stando alle prime informazioni, due uomini, uno di 52 e uno di 51 anni, hanno riportato gravi ustioni su gran parte del corpo: le ustioni sono dovute dallo iodio, sostanza chimica con cui stavano lavorando. Subito è stato chiesto l'intervento degli operatori sanitari che hanno trasferito i lavoratori all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Desio.

L'incidente in piena notte

L'incidente è avvenuto alla Bracco Imaging verso le 1.30 di notte: il più grave è l'uomo di 52 anni che ha riportato ustioni chimiche da iodio sul 90 per cento del corpo. Soprattutto ustioni di primo grado al volto, alle braccia e al collo: è stato immediatamente intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguada di Milano. Nello stesso ospedale è stato portato anche l'altro lavoratore, ma le sue condizioni sembrano meno gravi. Su quanto sia accaduto ora indagano i carabinieri.

