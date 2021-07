Incidente stradale a Pero, anziana investita da un’auto: è gravissima Nella mattinata di oggi, giovedì 15 luglio, a Pero (Milano) si è verificato un incidente: una donna di 88 anni stava rientrando a casa quando è stata travolta da un’auto. L’88enne ha riportato dei gravi traumi, tanto che è stata trasferita in codice rosso con l’elicottero. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano a causa di un incidente verificatosi questa mattina a Pero, in provincia di Milano. Lo schianto è avvenuto questa mattina, giovedì 15 luglio. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

La donna trasportata d'urgenza in ospedale

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato alle 10.44. In via Papa Giovanni XXIII sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un elisoccorso. La donna ha riportato dei bruttissimi traumi e per questo motivo, una volta accertata la sua condizione sul posto, è stato disposto il trasferimento in codice rosso al Niguarda con l'elicottero. La polizia locale di Pero ha svolto i rilievi: secondo una prima ricostruzione, l'88enne stava rientrando dal mercato quando è stata travolta dall'auto. L'impatto è stato talmente violento che sarebbe finita sul parabrezza, rompendolo.

Filobus evita un incidente: tre passeggere ferite

Negli scorsi giorni altre tre donne sono rimaste ferite dopo che un filobus, nel tentativo di evitare di investire un furgone, ha frenato bruscamente. È successo a Milano, in viale Ergisto Bezzi poco dopo le 11 del mattino. Il conducente del furgone ha iniziato a svoltare a sinistra tagliando la strada al filobus. L'uomo è poi andato via senza fermarsi. Fortunatamente le tre donne hanno riportato lievi ferite e sono state trasportate: una in codice verde in ospedale e altre due in codice giallo.