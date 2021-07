Filobus frena all’improvviso per evitare di schiantarsi contro un furgone: tre passeggere ferite Nella mattinata di oggi, martedì 13 luglio, tre donne sono rimaste lievemente ferite: le tre erano a bordo del filobus della linea 90. Il mezzo è stato costretto a frenare all’improvviso per evitare di scontrarsi con un furgone in via Bezzi a Milano. Tutte e tre sono state trasportate in ospedale, ma non versano in gravi condizioni.

Tragedia sfiorata a Milano: un filobus ha frenato all'improvviso per evitare di investire un furgone. Nel tentativo di evitare l'incidente, tre passeggere sono rimaste lievemente ferite. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 a bordo di un'ambulanza. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi lesioni. Intanto si indaga per cercare di capire la dinamica dell'incidente considerato che l'autista del furgone si è immediatamente allontanato.

Il furgone avrebbe tagliato la strada al filobus

Stando a quanto spiegato dal conducente del filobus della linea 90, intorno alle 11.15 di oggi martedì 13 luglio, è stato evitato un incidente in viale Ergisto Bezzi: appena scattato il semaforo verde, l'autista del furgone ha iniziato a svoltare a sinistra in via Marostica tagliando la strada al filobus che viaggiava invece sulla corsia preferenziale. Per evitare lo scontro, sulla base di quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", il conducente ha frenato all'improvviso.

Tre donne rimaste ferite e trasportate in ospedale

Questo ha causato la caduta di tre donne: le passeggere hanno tutte tra i 46 e i 62 anni. Sul posto è intervenuto il personale medico a bordo di un'ambulanza. Solo tre però sono state portate in ospedale: una in codice verde all'ospedale San Paolo mentre altre due in codice giallo all'ospedale San Carlo. Nessuna di loro ha riportato gravi lesioni. Altri passeggeri, che avrebbero riportato leggere contusioni, hanno invece rifiutato le cure. Intanto Atm sta controllando le immagini delle telecamere interne proprio per comprendere cosa sia avvenuto.