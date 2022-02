Incidente stradale a Mantova: anziano di 85 anni investito, è ricoverato in gravi condizioni Incidente stradale a Mantova: un’anziano di 85 anni è stato investito da un’auto. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche la polizia locale per i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Gravissimo incidente stradale a Mantova. Nel pomeriggio di oggi, martedì 22 febbraio, un anziano è stato investito da un'auto. Le sue condizioni sono gravi: non è però chiaro se sia in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Per il momento non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente. I rilievi serviranno per ricostruirla.

L'uomo trasferito in codice rosso all'ospedale di Mantova

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato il personale sanitario attorno alle 16.23: in via Trento sono arrivati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Gli operatori hanno fornito le prime cure sul posto e rilevato che l'85enne ha riportato un trauma cranico commotivo e una frattura a una gamba. È stato quindi trasferito in codice rosso all'ospedale di Mantova.

Incidente sull'autostrada A4: ferite tre persone

Sempre oggi si è verificato un altro terribile incidente: sull'autostrada A4, nel tratto tra Sirmione e Desenzano del Garda, dove si sono scontrati un furgone e un tir. Nell'incidente sono rimasti feriti tre uomini tra i 35 e i 45 anni. Il più grave era il conducente del furgone che è stato trovato in arresto cardio-circolatorio e trasferito in elicottero all'ospedale Civili di Brescia. Oltre alle forze dell'ordine e agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area. Le operazioni di soccorso hanno provocato disagi per gli automobilisti: il traffico infatti è rimasto in tilt per diverse ore.