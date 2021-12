Incidente stradale a Lecco, auto finisce fuori strada: soccorse due persone Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre, due auto si sono scontrate lungo la strada statale 36 tra Milano e Lecco: nell’impatto sono rimasti feriti due uomini di 27 e 37 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Incidente stradale lungo la Strada Statale 36 tra Milano e Lecco. Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre, un'automobile si è schiantata contro un altro veicolo ed è finita fuori strada. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi. Per il momento non si conoscono né le condizioni dei due uomini coinvolti né la causa che ha provocato l'incidente.

Due uomini sono rimasti feriti

L'allarme alla centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 17. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati lungo la SS 36 nel tratto tra Cibrone – Costa Masnaga, nel territorio della provincia di Lecco. Sono due le persone coinvolte: si tratta di due uomini di 27 e 37 anni. I soccorsi sono arrivati in codice rosso, ma non si conoscono né le condizioni dei feriti né le loro generalità.

Un'auto è finita fuori strada

Presenti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Stando a una prima ricostruzione, riportata dal giornale "Lecco Today", una delle due auto – dopo lo scontro – è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lecco per mettere in sicurezza l'intera area.

Incidente a Bellusco, altri due feriti

Un altro incidente stradale si è verificato oggi sulla strada provinciale Monza-Trezzo. Nell'impatto sono rimasti coinvolti due veicoli, uno dei quali si è ribaltato. Ferito un ragazzo di venti anni e una donna di 46 anni: entrambi sono stati trasferiti in ospedale.