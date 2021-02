in foto: Andrea Olmi (Foto Facebook)

Lutto a Comezzano-Cizzago, piccolo comune in provincia di Brescia, per la scomparsa di Andrea Olmi. È lui la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 15 febbraio, sulla strada provinciale 20. Il giovane, un 28enne residente in paese, stava percorrendo la strada in direzione Rudiano a bordo della sua auto, quando per cause imprecisate ha perso il controllo della vettura, che dopo aver urtato contro un albero è finita in una roggia a bordo della carreggiata, ribaltandosi. Non risultano altre vetture coinvolte. L'incidente non ha purtroppo lasciato scampo al 28enne: all'arrivo dei soccorritori il ragazzo era già morto.

La sindaca: Una tragedia che ha colpito tutta la comunità

La notizia della scomparsa di Andrea ha destato grande cordoglio nel paesino. L'amministrazione comunale si è stretta attorno alla famiglia e agli amici del giovane: "La morte di Andrea, 28 anni appena, è una tragedia che ha colpito tutta la comunità", ha scritto la sindaca Alida Potieri, che ha poi scelto una citazione di Sant'Agostino: "Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo".

Il ragazzo viveva con i genitori e la sorella: domani i funerali

Andrea viveva a Cizzago con i genitori e la sorella. Lunedì sera era atteso dagli amici, che non vedendolo arrivare all'appuntamento e preoccupati dal fatto che non rispondesse al telefono gli sono andati incontro, scoprendo quanto era accaduto. Il 28enne lavorava come programmatore di impianti industriali. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani, giovedì 18 febbraio, nella chiesa parrocchiale del paese.