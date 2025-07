Incidente stradale a Bergamo, donna investita da un’auto in retromarcia: è grave

Incidente stradale a Bergamo: una donna di 63 anni è stata investita da un’automobile in retromarcia. È stata trasferita in ospedale in gravi condizioni.

Nella giornata di oggi, giovedì 24 luglio 2025, si è verificato un incidente stradale a Bergamo. Un'automobile ha investito una donna di 63 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. La 63enne è stata ricoverata in gravi condizioni di salute.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'incidente è avvenuto alle 9.45 sulla strada che si trova in via Mauro Gavazzeni all'altezza del civico 2. La 63enne sarebbe stata investita da un'automobile che stava compiendo una manovra in retromarcia. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza. I medici e i paramedici sono intervenuti in codice rosso. La 63enne ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Alla guida del veicolo, c'era un uomo di 43 anni che non è stato portato in ospedale. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'accaduto.