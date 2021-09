Incidente nella notte ad Arcore: sei ragazzi feriti, tra loro anche una minorenne Incidente stradale nella notte ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Due auto con a bordo sei ragazzi si sono scontrate tra loro per cause da accertare. I sei giovani, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, sono rimasti feriti, anche se fortunatamente nessuno di loro è grave. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

È di sei ragazzi feriti, tra cui una minorenne, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Nella cittadina famosa per essere la residenza di Silvio Berlusconi, ieri martedì 21 settembre due auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare pochi minuti prima della mezzanotte. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto in via Gilera, un tratto della strada provinciale Sp177 che attraversa la cittadina.

Sul posto tre ambulanze e i carabinieri: nessuno dei giovani è grave

Sul luogo del sinistro l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze in codice giallo e sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza. Sei i ragazzi rimasti feriti: quattro giovani tra i 20 e i 22 anni di età e due ragazze di 18 e 17 anni. Fortunatamente, nonostante lo spavento per l'impatto, nessuno di loro ha riportato gravi traumi. I soccorritori del 118 li hanno medicati prima sul posto e li hanno poi trasportati in due ospedali della zona, al San Gerardo di Monza e all'ospedale di Vimercate. I ragazzi sono stati ricoverati con codici che vanno dal verde al giallo: nessuno di loro dunque sarebbe in pericolo di vita.

Da chiarire le cause dell'incidente: eseguiti i rilievi

Al momento non c'è certezza sulle cause dell'incidente né sulla dinamica del sinistro: i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso che serviranno a chiarire i dubbi. Non è chiaro se sui giovani che erano alla guida delle auto saranno svolti esami per capire se fossero sotto effetto di alcol o droga al momento dell'incidente.