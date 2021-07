Incidente mortale in montagna: alpinista scivola e cade in un burrone Incidente mortale in alta montagna. Stando a quanto si apprende, un alpinista di 61 anni è morto mentre stava facendo un’escursione allo Zucco Barbesino, sopra ai Piani di Bobbio a Barbio, provincia di Lecco, in Valsassina. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto ed è deceduto praticamente sul colpo.

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto si apprende, un alpinista di 61 anni è morto mentre stava facendo un'escursione allo Zucco Barbesino, sopra ai Piani di Bobbio a Barbio, provincia di Lecco, in Valsassina. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è caduto ed è deceduto praticamente sul colpo. Intorno alle 14 l'alpinista si trovava in compagnia di due amici e stava percorrendo una delle vie che risalgono il monte Zucco, 2150 metri di altitudine. Per cause ancora da accertare l'uomo è precipitato facendo una caduta di circa 20 metri e terminando in un canalone. I volontari del soccorso alpino hanno recuperato il cadavere. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma per il 61enne non c'era più niente da fare: è morto praticamente sul colpo in seguito alla caduta.

Le operazioni di soccorso rese difficili da forte vento e turbolenza in quota

Tra l'altro il recupero del corpo è stato molto difficile a causa della presenza di forte vento e turbolenza in quota. L'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Milano, chiamato inizialmente per il recupero di una persona ferita a Premaniga, è riuscito a individuare il corpo, ma è stato costretto a tornare indietro poiché rimasto senza carburante. Una seconda squadra di vigili del fuoco è decollata da Torino ed è riuscita a recuperare la salma e a riportarla a valle. Il cadavere è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il momento non è stata resa nota l'identità della vittima. La dinamica dell'incidente, come detto, è ancora da accertare. Non è chiaro, infatti, come e perché l'uomo, un alpinista esperto, sia scivolato e poi caduto nel dirupo.