Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 gennai, lungo l'autostrada A1 Milano-Bologna in direzione del capoluogo di regione emiliano.

Incidente lungo l'autostrada A1, ferito un ragazzo

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine e dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, lo schianto si è verificato tra il casello di San Donato e quello di San Giuliano Milanese. Ad avere la peggio, è stato un ragazzo di 23 anni, le cui condizioni, inizialmente, erano state giudicate gravi. Tutto è avvenuto qualche minuto dopo le 16.30, quando – per cause ancora da accertare – un furgone e una Fiat Punto sono entrati in contatto. Secondo le informazioni comunicate dall'Areu, l'automobile avrebbe sbandato, finendo per ribaltarsi e arrestare la sua corsa. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi.

Chiuse due corsie, traffico in tilt e code di dieci chilometri

Oltre all'ambulanza e all'automedica, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno chiuso al traffico la prima corsia e quella di sorpasso per permettere agli operatori sanitari di soccorrere il ferito ed avviare in sicurezza gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. I volontari del 118, quindi, hanno medicato il ragazzo, accertando che le sue condizioni fossero meno gravi di quanto inizialmente temuto, prima di portarlo in codice verde al pronto soccorso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, andato completamente in tilt complici anche le lunghe code formatesi che hanno toccato i dieci chilometri di lunghezza.