in foto: Immagine di repertorio

Notte di paura per un ragazzo di 15 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Milano. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto ed è caduto rovinosamente a terra, riportando ferite serie che hanno reso necessario il trasporto d'urgenza in ospedale.

Incidente stradale domenica sera a Milano: scontro tra auto e moto in zona Bruzzano

Lo schianto tra la moto del 15enne e l'automobile è avvenuto alle 21.20 di domenica 14 febbraio in via Fano, nella zona di Bruzzano, alla periferia nord del capoluogo lombardo. Ne dà notizia Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza).

Ferito un ragazzo di 15 anni: trasportato in ospedale in codice rosso

Dopo la chiamata al 118, sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni del giovane centauro hanno da subito destato un certa preoccupazione a causa di un forte trauma agli arti inferiori, ma fortunatamente il 15enne non è mai stato considerato in pericolo di vita e non ha mai perso conoscenza. Il ragazzo è stato soccorso sul posto e quindi stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Nessuna conseguenza invece per il conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente.

La polizia locale indaga sulla dinamica dell'incidente

Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale con diverse pattuglie. I vigili hanno svolto gli accertamenti del caso per verificare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità da parte delle persone coinvolte.