Incidente in moto nella notte, ventenne trovato morto É accaduto a Orzinuovi (Brescia). I familiari lo cercavano da ore, dopo aver trovato il suo letto vuoto all’alba. Il ritrovamento intorno alle 8.30 in una stradina di campagna.

Gabriele Poli (Instagram)

L'allarme l'hanno lanciato dopo aver trovato il suo letto vuoto, all'alba. Lo cercavano da ore, i familiari, persino attraverso un appello via social. Finché, intorno alle 8.30, non sono terminate le ricerche. Gabriele Poli, un ventenne di Orzinuovi, è stato trovato senza vita tra una cancellata e un ponticello davanti a un cascinale disabitato. La sua moto da cross, accanto a lui, caduta nel fossato e nascosta proprio sotto il ponticello. Impossibile dunque, per gli automobilisti di passaggio, accorgersi del drammatico incidente e dare l'allarme.

La strada di campagna

Una stradina che scorre tra i campi, tra Orzinuovi e Barco, e che in quel punto gira in una curva. Non è chiaro se il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo, forse per un malore, o se a causare l'incidente sia stato forse il buio della campagna. Fatale lo schianto contro la cancellata del cascinale. E inutile la corsa di mezzi sanitari, dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento orceano e i Carabinieri di Orzinuovi: per il giovane non c'era più nulla da fare.