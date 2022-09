Incidente in moto in piazzale Lotto a Milano: 32enne gravissimo Drammatico schianto in piazzale Lotto, a Milano, nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 settembre intorno alle due meno dieci di notte. Un uomo di 32 anni sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda, dopo una caduta dalla sua moto.

Ha perso il controllo della moto

Il 32enne avrebbe perso il controllo della moto, per cause da chiarire, e sarebbe quindi caduto strisciando per diversi metri sull'asfalto. Sul posto i sanitari del 118 con un'automedica ed un'ambulanza. I soccorritori hanno portato il motociclista al pronto soccorso del Niguarda in condizioni critiche e in codice rosso. Secondo quanto riferito, il 32enne ha avuto anche un arresto cardiaco durante il trasporto ed è arrivato in ospedale intubato e incosciente.

Nella notte, incidente di moto anche per un uomo di 62 anni caduto in via Fabrizio Quattrocchi (zona Lampugnano) intorno alle 2 e trasportato in ospedale in codice rosso.