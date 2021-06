Incidente frontale in una galleria a Iseo: i fidanzati Elisa e Andrea sono morti sul colpo

Sono Andrea Fanti, 29 anni, ed Elisa Ravizzola, 27, le due vittime dell’incidente verificatosi questa notte in una galleria a Iseo, in provincia di Brescia. La coppia viveva insieme a Lumezzane. Con loro viaggiavano due amici ricoverati in ospedale. I due a bordo del furgone che si è scontrato con la macchina di Andrea ed Elisa sono ricoverati in gravi condizioni.