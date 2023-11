Incidente ferroviario a Voghera, un uomo investito da un treno: è morto sul colpo Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 novembre, si è verificato un incidente ferroviario a Voghera (Pavia): un uomo è stato travolto da un treno, è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 20 novembre, si è verificato un incidente a Voghera, comune che si trova nella provincia di Pavia. Un uomo è morto perché travolto da un treno: nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, per lui non c'è stato nulla da fare. Sarebbe infatti morto sul colpo.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo incidente. Sulla base di quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto in piazzale Guglielmo Marconi al civico 1 intorno alle 14.42. L'incidente si è verificato a circa duecento metri dal marciapiede. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 in codice rosso e a bordo di un'automedica e un'ambulanza.

Nonostante il tempestivo intervento, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento non si conosce l'identità della vittima. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso della vicenda.