Incidente di Zanica, chi è il 59enne che ha perso la vita Nello scontro frontale tra una moto e un’auto di ieri 17 maggio, sulla tangenziale Sud di Bergamo, ha perso la vita un 59enne di Stezzano. La moglie è ancora ricoverata in gravi condizioni. Solo un anno fa un altro incidente mortale in quel punto di strada.

Raffaele Fronti e i rilievi sul luogo dell’incidente

Stava viaggiando con la moglie a bordo del suo Piaggio Beverly quando si è scontrato frontalmente con un’auto, una Opel che proveniva dal senso di marcia opposto. Per lui non c'è stato niente da fare. La vittima dell’incidente mortale di ieri 17 maggio, lungo la tangenziale Sud di Bergamo all'altezza di Zanica, è Raffaele Fronti, pensionato 59enne di Stezzano (provincia di Bergamo). Lascia due figli. La moglie che stava viaggiando dietro di lui, 56 anni, è grave ed è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La dinamica

Dalle prime informazioni dei carabinieri di Zanica pare che la coppia in moto stesse salendo lungo la rampa della tangenziale che immette sulla Nuova Cremasca, mentre la Opel proveniva dalla direzione opposta. Lo scontro poco prima dell’imbocco di una curva, intorno alle 15.20 di pomeriggio. Probabilmente, la causa dell'incidente è stata l'invasione di corsia da parte di uno dei mezzi coinvolti. Marito e moglie sono stati sbalzati dalla sella, mentre l’auto, con la fiancata sinistra danneggiata, ha terminato la corsa contro il guardrail. L'uomo al volante, un 48enne residente a Ghisalba, ha riportato ferite lievi. Anche lui è stato portato in ospedale, al Bolognini di Seriate, per essere medicato. Il motociclista invece è deceduto sul colpo. La moglie, fin da subito apparsa in gravi condizioni, è stata trasportata in elicottero in ospedale.

Il precedente

Non è la prima volta che in quel punto di strada avvengono simili drammi. Solamente un anno fa, proprio lì aveva perso la vita un uomo di 54 anni. Nell'incidente erano rimasti coinvolti altri tre mezzi, e le carreggiate erano state chiuse per ore. "È una tragedia che ci addolora molto anche per la giovane età della vittima, e perché è coinvolta pure sua moglie", ha detto il sindaco di Stezzano Simone Tangorra. "Purtroppo quel tratto è noto per i numerosi incidenti, a volte mortali come questo”.