Incidente a Salò, muore ragazzo di 19 anni: l’amico al volante è rimasto illeso Era a bordo di una vettura condotta da un amico, rimasto illeso. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto, avvenuto attorno alle 21.30 di ieri sera.

Foto di repertorio

È morto a 19 anni in un incidente stradale. Illeso invece l'amico che era accanto a lui in macchina, e che in quel momento era al volante.

È successo sabato sera (intorno alle 21.30) a Salò, cittadina in provincia di Brescia, in via Europa. Il ragazzo si chiamava Giovanni Zilioli, nato nel 2003 e residente a Gavardo.

Inutili i soccorsi

Subito dopo l'impatto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gavardo, ma nonostante le cure prestate non ce l'ha fatta: è morto poche ore dopo. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Nell'incidente sono state coinvolte anche altri tre ragazzi, portati nei nosocomi di Desenzano, Gavardo e alla Poliambulanza di Brescia. Nessuno di loro, però, sembra essere in condizioni critiche.

Al vaglio la dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Salò. Ancora da accertare la dinamica precisa di quanto accaduto ieri sera.