Incidente con lo skate al parco: ragazzina di 12 anni ricoverata in ospedale Una ragazzina di 12 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere caduta con il suo monopattino allo skate park di Maccagno, comune in provincia di Varese. La 12enne è stata trasferita in codice giallo e avrebbe riportato un importante trauma alla schiena. Al momento non sembrerebbe versare in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Una ragazzina di 12 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere caduta con il suo skateboard: è successo allo skate park del Parco Giona di Maccagno con Pino e Veddasca, comune in provincia di Varese. La 12enne non sembrerebbe essere in gravi condizioni, ma è stata tenuta sotto osservazione. Al momento non è chiaro se avesse tutte le protezioni necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del comando di Luino.

La 12enne ha riportato un forte trauma alla schiena

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 14.30. Sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un elicottero. Dopo averle fornito le prime cure sul posto, è stato valutato di trasferirla in codice giallo al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Del Ponte dove è ancora ricoverata. Sulla base di quanto riportato dal giornale "VareseNews", sembrerebbe aver riportato un forte trauma alla schiena.

Ragazzino di 13 anni cade dal monopattino e muore

Solo alcuni giorni fa, un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere caduto da un monopattino a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Fabio Mosca avrebbe chiesto di provare il mezzo di proprietà di un suo amico di 17 anni quando, per causa ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto a terra. Il 13enne è stato trasferito in ospedale, ma è morto appena arrivato. Sul caso è stata aperta un'inchiesta de tribunale di Monza che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Intanto il sindaco ha disposto l'obbligatorietà del casco e il limite di velocità.