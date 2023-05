Incidente con la moto sul lungolago di Desenzano: morto un ragazzo di 19 anni A Desenzano (Brescia) un ragazzo di 19 anni è morto nella giornata di oggi, sabato 27 maggio, a causa di un incidente: il giovane era in sella alla sua moto.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di soli diciannove anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 maggio, a Desenzano del Garda, un comune che si trova nella provincia di Brescia. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei paramedici del 118, per il ragazzo non c'è stato nulla d fare: sarebbe morto sul colpo.

Non ci sono altri veicoli coinvolti

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile incidente: il diciannovenne, intorno alle 13 di oggi, si trovava vicino all'Hotel Oliveto. Sembrerebbe aver fatto tutto da solo: al momento infatti non ci sono notizie circa il coinvolgimento di altri veicoli. Bisognerà capire se si sia trattato di un malore o se abbia perso il controllo del mezzo.

Il ragazzo è morto sul colpo

Sono stati allertati subito i soccorsi: la sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono arrivati con due ambulanze ed è stato fatto decollare anche un elicottero. Quando sono arrivati, però, purtroppo per il ragazzo – di cui ancora non si conosce l'identità – non c'era più nulla da fare.

Nel frattempo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Desenzano: gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire cosa possa essere accaduto. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro di quanto accaduto.