Incidente a Osnago, frontale tra due auto: grave un ragazzino di 13 anni Il frontale tra auto è avvenuto alle ore 19 di domenica 20 agosto lungo la strada provinciale (ex statale) 342 a Osnago: nello schianto ha riportato gravi ferite un ragazzino di 13 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate. Il piccolo viaggiava con il papà.

A cura di Redazione Milano

Foto di repertorio

Gravissimo incidente a Osnago, in provincia di Monza e Brianza. Il frontale tra auto è avvenuto alle ore 19 di domenica 20 agosto lungo la strada provinciale (ex statale) 342dir, in direzione nord: nello schianto ha riportato gravi ferite un ragazzino di 13 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Vimercate. Il piccolo si trovava a bordo di una Fiat Punto con il papà.

Coinvolte anche gli altri viaggiatori all'interno delle due auto. Si tratta del papà del 13enne, un uomo di 57 anni alla guida della Fiat Punto, e dei passeggeri dell'altra vettura coinvolta, una Opel grigia: sono una donna di 51 e altre due persone di 59 e 26 anni che viaggiavano con il cane, trasferiti al Pronto soccorso in codice giallo e verde. Un impatto violentissimo, tanto che la Fiat Punto rossa è stata scagliata fuori strada, finendo nel prato a fianco della carreggiata, mentre l'Opel grigia è rimasta incastrata sul cordolo spartitraffico che divide le due corsie della provinciale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del comando di Merate (Lecco), ambulanze e automedica. La strada è stata momentaneamente chiusa al transito con la deviazione del traffico lungo le strade vicine, per permettere lo svolgimento in sicurezza delle impegnative operazioni di soccorso.