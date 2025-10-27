milano
video suggerito
video suggerito

Incidente a Milano, coinvolto il fratello dell’ex calciatore Paolo Maldini: ricoverato al San Carlo

Il fratello dell’ex calciatore Paolo Maldini è rimasto coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio, lunedì 27 ottobre, nel cuore di Milano. Stando a quanto appreso, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto in seguito a un malore, urtando quattro macchine parcheggiate in strada. Giunti sul posto, i soccorritori hanno portato Maldini all’ospedale San Carlo.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Alessandro Maldini, fratello minore dell'ex calciatore Paolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio, lunedì 27 ottobre, in via Faruffini, angolo via Correggio, nel cuore di Milano. Sul posto, dopo aver saputo dello schianto, è arrivato anche il fratello Paolo Maldini.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di oggi pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza in codice giallo. Insieme a loro, sarebbe stato allertato anche il comando della polizia locale di Milano giunto sul posto per effettuare i rilievi necessari e accertare tutte le responsabilità del caso. Sul posto, dopo aver saputo dello schianto, è arrivato anche il fratello ed ex calciatore Paolo Maldini.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Faruffini, angolo via Correggio, quando Alessandro Maldini, 55 anni, proveniente da via Previati e diretto verso via Sanzio, avrebbe perso il controllo dell'auto in seguito a un malore, urtando quattro macchine parcheggiate in strada. Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 hanno deciso di portare Maldini all'ospedale San Carlo in codice giallo per effettuare alcuni accertamenti.

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Davide Lacerenza dopo il patteggiamento: "Avevo perso il controllo, ero caduto nel mondo della tossicodipendenza"
Davide Lacerenza e Stefania Nobile hanno patteggiato
Le bottiglie di champagne confiscate alla Gintoneria vanno all'asta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views