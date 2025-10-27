Incidente a Milano, coinvolto il fratello dell’ex calciatore Paolo Maldini: ricoverato al San Carlo

Il fratello dell’ex calciatore Paolo Maldini è rimasto coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio, lunedì 27 ottobre, nel cuore di Milano. Stando a quanto appreso, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto in seguito a un malore, urtando quattro macchine parcheggiate in strada. Giunti sul posto, i soccorritori hanno portato Maldini all’ospedale San Carlo.

Immagine di repertorio

Alessandro Maldini, fratello minore dell'ex calciatore Paolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio, lunedì 27 ottobre, in via Faruffini, angolo via Correggio, nel cuore di Milano. Sul posto, dopo aver saputo dello schianto, è arrivato anche il fratello Paolo Maldini.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di oggi pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza in codice giallo. Insieme a loro, sarebbe stato allertato anche il comando della polizia locale di Milano giunto sul posto per effettuare i rilievi necessari e accertare tutte le responsabilità del caso. Sul posto, dopo aver saputo dello schianto, è arrivato anche il fratello ed ex calciatore Paolo Maldini.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Faruffini, angolo via Correggio, quando Alessandro Maldini, 55 anni, proveniente da via Previati e diretto verso via Sanzio, avrebbe perso il controllo dell'auto in seguito a un malore, urtando quattro macchine parcheggiate in strada. Una volta giunti sul posto, i medici e i paramedici del 118 hanno deciso di portare Maldini all'ospedale San Carlo in codice giallo per effettuare alcuni accertamenti.