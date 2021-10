Incidente a Castegnato, auto sbanda e si schianta in autostrada: quattro feriti Nella giornata di ieri, domenica 24 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Castegnato (Brescia): alcuni ragazzi si trovavano a bordo di un’auto quando si sono schiantati contro la cuspide che separa le corsie in autostrada. Uno dei passeggeri, un giovane di 20 anni, sarebbe in drammatiche condizioni: lotta tra la vita e la morte.

Altro incidente sulle strade lombarde: nel territorio di Castegnato, comune in provincia di Brescia, un incidente potrebbe costare caro a un ragazzo di venti anni. Da ieri infatti lotta tra la vita e la morte. Il 20enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando, domenica 24 ottobre intorno alle 10, si è schiantato in autostrada contro la cuspide che divide le corsie. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire cosa possa averlo causato.

Il 20enne ricoverato d'urgenza

Stando informazioni riportate dal giornale "BresciaToday", l'incidente è avvenuto sull'autostrada A4 in direzione Venezia. Il 20enne, residente ad Arzignano (Vicenza), è stato trasferito immediatamente in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sarebbero drammatiche. Gli altri tre amici sono stati invece ricoverati alla Poliambulanza. I quattro viaggiavano su una Lancia Y che è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Seriate.

A Milano morto un ragazzo di 25 anni

Sempre ieri un altro ragazzo di 25 anni è rimasto coinvolto in un incidente: in questo caso però Riccardo Sessa ha perso la vita. Il 25enne era a bordo della sua auto insieme ad altri amici. Il gruppo era di ritorno da un concerto a Milano. A un certo punto il veicolo sul quale viaggiavano si è scontrato con un camioncino: l'impatto ha causato un testacoda portando l'auto al centro della carreggiata. Riccardo poi è stato travolto da un veicolo, morendo. Gli altri amici sono stati trasferiti in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita.