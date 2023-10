Inciampa e cada a terra, ricoverato in codice rosso un uomo a Mariano Comense: è grave Un uomo è stato soccorso d’urgenza nella mattinata del 4 ottobre per un incidente nel centro di Mariano Comense. Vista la gravità dell’infortunio è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como con l’elicottero.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un uomo di 75 anni è stato ricoverato in codice rosso in ospedale all'ospedale Sant'Anna di Como dopo aver riportato gravi ferite mentre si trovava in centro città a Mariano Comense, comune della provincia di Como. Il fatto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 4 ottobre.

L'incidente in cui è rimasto coinvolto il 75enne è avvenuto nella centralissima via Giuseppe Garibaldi all'altezza del civico 3, davanti alla biblioteca comunale, all'incrocio con piazza Roma. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento, ma dai primi riscontri sembra che l'uomo sia inciampato e caduto a terra.

L'allarme è stato lanciato alle 11:15. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia. I volontari dell'ambulanza della Croce Rossa di Cantù hanno prestato le prime cure all'uomo. L'infortunio subito dal 75enne, inizialmente considerato di media entità, si è rivelato più grave del previsto e il personale del 118 ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

L'elicottero si è alzato in volo dalla base di Villa Guardia, sempre nel Comasco, e ha raggiunto il luogo dell'incidente. L'uomo è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como dove è arrivato circa un'ora dopo la caduta.

Articolo in aggiornamento