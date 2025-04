Inchiesta Doppia Curva, tre ultras del Milan a processo con rito abbreviato: tra loro anche l’ex bodyguard di Fedez

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

La giudice di Milano Ilaria Simi De Burgis ha concesso il rito abbreviato ai tre ultras milanisti che avevano scelto il rito ordinario nel processo che scaturisce dalla maxi inchiesta del pm Paolo Storari sulle curve di San Siro: Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, Francesco Lucci, fratello dell'ex capo ultrà Luca, e Riccardo Bonissi.

I tre imputati, difesi dall'avvocato Jacopo Cappetta, hanno potuto chiedere il rito alternativo in seguito a un aggravamento delle accuse a carico di Lucci. Il processo, che procederà a porte chiuse e nel quale è previsto lo sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna, dovrebbe chiudersi il prossimo 17 giugno, dopo due udienze fissate per il 20 maggio e il 5 giugno nelle quali sarà sentito un testimone ed è prevista la discussione delle parti.

Caso Ultras Inter e Milan, il processo

Lo scorso 4 marzo, nell'aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore, di fronte al Gup Rossana Mongiardo, era inizia il processo abbreviato a carico di 16 persone, tra cui gli ormai ex capi delle curve di San Siro – Marco Ferdico e Andrea Beretta per la curva Nord nerazzurra e Luca Lucci per la Sud milanista – e gli ultras arrestati nel maxi blitz eseguito dalla Polizia e dalla Guardia di finanza lo scorso 30 settembre.

In seguito alle indagini condotte dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, coordinati dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunta Alessandra Dolci, che avevano portato alla luce un sistema di estorsioni e violenze all'interno del tifo organizzato milanese, lo scorso 20 febbraio era iniziato il processo sull'inchiesta Doppia Curva per Christian Rosiello, Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello di Luca Lucci. Per gli altri indagati, che avevano chiesto invece il rito abbreviato, il processo era iniziato il 4 marzo.

Oggi, martedì 29 febbraio, a più di un mese di distanza, la giudice di Milano Ilaria Simi De Burgisi ha concesso ai tre ultras milanisti che avevano scelto il rito ordinario nel processo di poter chiedere il rito abbreviato in seguito a un aggravamento delle accuse a carico di Lucci.