video suggerito

Inchiesta Ultras, a processo tre tifosi rossoneri: Milan e Lega Calcio chiedono di costituirsi parti civili Comincia oggi nel Trinunale di Milano il processo sull’inchiesta Doppia Curva che ha visto indagati i principali vertici delle curve di San Siro, accusati di associazione a delinquere. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si apre oggi, giovedì 20 febbraio, al tribunale di Milano il processo sull'inchiesta Doppia Curva. Le indagini dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, coordinati dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunta Alessandra Dolci, avrebbero scoperchiato un sistema di estorsioni e violenze all'interno del tifo organizzato milanese. Tra gli indagati ci sono gli ex vertici delle curve di San Siro: Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord nerazzurra e Luca Lucci per la Sud milanista. Loro e le altre persone arrestate lo scorso 30 settembre dovranno rispondere dell'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di lesioni, percosse, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, estorsione e intestazione fittizia.

Il processo che partirà oggi vedrà imputati Christian Rosiello, Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello di Luca Lucci. Gli altri indagati avrebbero invece chiesto il rito abbreviato. In questa prima udienza Inter e Milan chiederanno di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.

"Anche la Lega Calcio di Serie A ha depositato una richiesta di costituzione di parte civile – ha detto a margine dell'udienza l'avvocato Matias Manco, legale della Lega Calcio – sostenendo che vi è stato un intenso pregiudizio sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale anche a danno della Lega Calcio a motivo delle condotte che sono contestate agli imputati e in particolare della fattispecie associativa. Il presidente Simonelli, insieme a Luigi De Siervo, ha intenzione anche di dare un segnale di supporto pieno ad ogni accertamento processuale. Valuteremo se costituirci parti civili anche nei processi abbreviati".

Leggi anche Inchiesta ultrà, il consigliere Manfredi Palmeri verso il processo per corruzione

Stando a quanto ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile di Milano, le persone arrestate avrebbero effettuato estorsioni sulla vendita dei biglietti delle partite di Inter e Milan, oltre ad aver imposto il pagamento di mazzette nei parcheggi intorno allo stadio Meazza e per la vendita di cibo, bevande e gadget. Sotto la lente degli inquirenti anche episodi di risse e lesioni tra cui il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

(Ha collaborato Simone Giancristofaro)